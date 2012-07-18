На набережну Києва знову повертаються дебаркадери

Нещодавно на воді недалеко від річпорту з'явився двоповерховий гриль-ресторан, пише «Сегодня».

Новий плавучий заклад з'явився на шостому причалі. «Ресторан: європейська кухня і гриль-меню», - свідчить вивіска. Заклад істотно відрізняється від тих величезних дебаркадерів у вигляді старовинних кораблів і скляних замків, які стояли тут раніше. Новачок - це двоповерхова скляно-металева споруда, побудована на понтоні. «Не ваша справа, чи є у нас дозвіл чи ні», - грубо відповів працівник на питання про те, як же, всупереч забороні, ресторан з'явився.

Нагадаємо, в 2010 році набережну в буквальному сенсі слова зачистили від дебаркадерів. Причини називали різні: немає дозволів на стоянку, забруднюють Дніпро, скидаючи відходи у річку, а їх техстан такий, що з дня на день можуть постраждати люди.

«Ніяких дозволів на установку дебаркадерів не видавалося. Якщо новий ресторан з'явився на причалі, то йому, швидше за все, видали дозвіл в Адміністрації річкових портів. Вони повинні були дозволити стоянку, як ви сказали, «понтона з рестораном», - заявили в КП «Плесо».

В Адміністрації річкових портів не змогли відповісти, що за новинка на шостому причалі: «Ми чули про це, але не знаємо, звідки воно взялося. Перевіримо».

З'ясувати, як все-таки з'явився ресторан на воді, журналісти вирішили за допомогою експерименту - спробували встановити свій дебаркадер на набережній.

У приймальні КП «Плесо» дали телефон одного з працівників, який повинен був дати консультацію.

«Це можливо. Але встановити його саме на Поштовій - дуже важке завдання. Це ж набережна. Ви ж уявляєте, хто за цим стоїть?! - сказав чиновник. - Коротше, вам потрібно надати дуже багато документів. Наше підприємство відповідає за все, що діється на воді, і ми маємо право вирішувати питання з розміщенням. Але причали належать іншій держструктурі. Вам потрібно з ними окремо домовлятися. Але набережна Дніпра - дуже ласий шматок. Там всі хочуть пришвартувати свої дебаркадери - уже черга з таких. Де саме ви хочете стояти? Можливо, ми знайдемо інше, теж привабливе, місце для вас».

Про ціни за місце розповів один із власників «вигнаного» з набережної дебаркадера. «Повернутися на набережну можна лише за великі гроші. Це кілька сотень тисяч гривень. Для нас це просто непідйомні гроші, тому ми змушені були закрити цей бізнес», - зізнався він.

Заступник голови КМДА Михайло Кучук сказав, що повернення дебаркадерів неможливо до тих пір, поки не будуть прийняті зміни до законів. «Ми отримали лист від генпрокурора, в якому говориться, що немає якихось затверджених правил і норм, які дозволяли б пришвартуватися дебаркадерам на набережній. Тому ніяких законних підстав працювати там плавучим ресторанам і готелям немає. Спочатку потрібно прописати норми для діяльності закладів на воді, тоді можна буде про щось говорити », - говорить Кучук.