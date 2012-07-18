Фонд Ахметова продовжує створювати дитячі будинки сімейного типу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду, в рамках реалізації проекту «Сирітству - ні!» Фонд Ахметова і ФК «Шахтар» 13 липня придбали в Донецьку будинок для сім'ї Зарецьких, яка виховує семеро дітей, зокрема, троє власних і четверо прийомних. Загальна площа будинку становить 258,2 кв. м, житлова - 140,7 кв. м. У будинку - 6 житлових кімнат, земельна ділянка 6 соток. На основі будинку планується створення дитячого будинку сімейного типу, підкреслили у фонді.

За словами керівника програми «Сирітству - ні!» Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дарини Касянової, на сьогодні існують два паралельні шляхи розвитку сімейних форм виховання.

«Це попередження сирітства, тобто підтримка сімей, які опинилися у скрутному становищі, і створення необхідних умов для розвитку національного усиновлення і сімейних форм виховання, а це підтримка і створення умов для дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей. Фонд упевнений, що спільна акція з ФК «Шахтар» стане хорошою традицією і буде продовжена в інших областях України», - зазначила Д Касянова.

У свою чергу, головний тренер ФК «Шахтар» Мірча Луческу заявив, що для клубу «Шахтар» проект «Сирітству - ні!» дуже важливий.

«І команда, і я особисто вирішили купити будинок для молодої сім'ї, яка виховує прийомних дітей. Ми на цьому не зупинимося, а робитимемо все можливе, щоб допомагати сиротам. Це не одиничний жест. Ми намагатимемося і надалі бути поряд з такими дітьми і слідувати філософії нашого президента, Ріната Ахметова, який першим перейнявся цією соціальною проблемою», - зазначив М.Луческу.

У «Розвитку України» також повідомили, що днями на Львівщині, в селі Молошковичи (Яворівський район), був відкритий дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) для сім'ї Калиняк, в якій виховуються дев'ять дітей, зокрема, шість прийомних.

Фонд Ріната Ахметова спільно із службою у справах дітей Львівської обласної адміністрації сприяв у створенні ДБСТ, а також надав сім'ї благодійну допомогу у розмірі 40 000 грн.

Під час урочистого відкриття ДБСТ голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк підкреслив: «Ця сім'я узяла на себе величезну відповідальність, це - справжній безкорисливий подвиг. Ви будете прекрасним прикладом належного виховання дітей! Ми ж, у свою чергу, повинні працювати з проблемними сім'ями, щоб не допускати ситуацій, коли діти залишаються без опіки. Проте, якщо ж ситуація безвихідна, у такому разі дитячі будинки сімейного типу - це оптимальний варіант для життя і виховання дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківської опіки».

Директор Благодійного фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний зазначив, що це перший дитячий будинок сімейного типу, створений за підтримки фонду Ріната Ахметова у Львівській області.

«Кожна нова сім'я або новий дитячий будинок сімейного типу, створений за нашої участі, ще раз підтверджує, що діяльність Фонду ведеться в правильному напрямі і що найкращого результату можна досягти у співпраці державних органів влади і добродійних організацій», - наголосив А.Заболотний.

Як зазначили у Фонді, програма «Розвиток сімейних форм виховання» запущена Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» 1 червня 2008 року. Фонд робить усе можливе для того, щоб дитина жила і виховувалася у сім'ї: сприяє національному усиновленню, надає підтримку прийомним сім'ям і дитячим будинкам сімейного типу, у тому числі і матеріальну; співпрацює з дитячими інтернатними установами з метою запобігання соціальному сирітству.

За час реалізації програми Фонд Ахметова:

Розробив і запустив перший національний Інтернет-портал з питань усиновлення «Сирітству – ні!». На липень 2012 року за допомоги Всеукраїнського порталу національного усиновлення www.sirotstvy.net 3961 дитину було влаштовано в сім'ю.

Фонд спільно з Українським центром соціальних реформ, Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка і за підтримки «Главред-медіа» провели дослідження «Життєвий шлях випускників інтернатних установ, дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей».

Визначив і проаналізував причини соціального сирітства і ставлення населення до питань опіки, усиновлення дітей-сиріт. Результати представлені у соціально-демографічному дослідженні, яке було проведено спільно з «Українським центром соціальних реформ».

Ініціював розробку Закону України «Про організаційно-правові заходи діяльності органів опіки і опікування». Новий закон регулюватиме захист прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей-інвалідів і дорослих непрацездатних громадян.

Створив чотири дитячі будинки сімейного типу в Донецькій області.

Почав всеукраїнську кампанію «Цій дитині потрібна родина». Проект реалізується у партнерстві з громадською організацією «Магнолія», телеканалами ІНТЕР, СТБ і 14 регіональними каналами.

Відкрив гарячу телефонну лінію з питань усиновлення. За номером 0 800 50 14 14 можна одержати безплатно консультацію фахівця з питань національного усиновлення. Кожного тижня на цей номер надходить понад 100 дзвінків з усієї України.