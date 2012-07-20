У США на прем'єрі «Бетмена» терорист застрелив більше 10 осіб

Як повідомляє РІА «Новости», про це передає в п`ятницю агентство Рейтер з посиланням на місцеві ЗМІ.

Одна з міських радіостанцій повідомила про інцидент з посиланням на власного кореспондента, який був присутній на місці подій.

У свою чергу, за даними радіостанції 9NEWS, невідомий застрелив 14 людей, більше 50 поранені. Стрілянина сталася в кінотеатрі Century 16 Movie. На сайті 9NEWS можна побачити пряму онлайн-трансляцію з місця події.

Радіостанція KOA передає, що через близько 30 хвилин після прем`єри фільму в кінотеатрі Century 16 Movie невідомий в протигазі почав кидати в зал гранати зі сльозогінним газом, а потім відкрив вогонь по глядачах.

"Люди, які знаходилися всередині, сказали нам: вони спочатку подумали, що це було частиною фільму. Вони думали, що це були спеціальні петарди, а потім побачили, що в залі свистять справжні кулі", - наводить телеканал Sky News слова кореспондента радіостанції.

За даними поліції, поранення в результаті стрілянини отримали 30-40 чоловік.

Влада повідомляє про те, що місцевий госпіталь приведений в стан підвищеної готовності у зв`язку з подією. За даними представника госпіталю, до них вже доставлені троє пацієнтів в критичному стані.