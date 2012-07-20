Секретар приймальної комісії продавав бюджетні місця абітурієнтам

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними міліції, 19 липня посадовець в кабінеті приймальної комісії отримав від 37-річного чоловіка та 31-річної жінки гроші у сумі 10 тис. 325 грн від кожного. 45-річний відповідальний секретар приймальної комісії за ці кошти обіцяв сприяння у безперешкодному вступі до ВНЗ на бюджетну форму навчання.

Речові докази – гроші в сумі 20 тис. 650 грн – вилучені. Дії працівника освіти належним чином задокументовані.

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за ч. З ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно посадовця.

Санкцією статті, за якою порушено кримінальну справу, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Триває слідство.