У Черкасах створять кам’яну алею образів Шевченка
03:18, 22 липня 2012Суспільство
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У Черкасах 3 серпня розпочнеться V фестиваль кам’яних скульптур "Живий камінь".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, цьогорічний фестиваль буде присвячено образотворчому мистецтву Тараса Шевченка.
Митці створять 10 скульптур - кам’яну алею образів Т.Шевченка
З 27 липня майстри проводитимуть попередню обробку каменю. Для цього вже привезли брили.
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