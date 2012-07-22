У Житомирі перевізники борються із тролейбусниками, що крадуть їхній хліб

Як передає кореспондент УНІАН, у Житомирі автобуси маршруту №3 вчора і сьогодні їздять з транспарантами "Поверніть маршрути перевізникам", "Ми не хочемо Тойоту, поверни роботу", протестуючи проти нового конкурента на ринку пасажирських перевезень - КП "ЖТТУ" (Житомирського трамвайно-тролейбусного управління), яке випустило на рейси автобуси.

Таким чином водії автобусів висловлюють протест міській владі, яка ініціювала роботу КП "ЖТТУ" як автоперевізника.

Водії маршруту №3 розповіли сьогодні журналістам, що КП «ЖТТУ» вже отримало ліцензію на перевезення пасажирів автобусами. Тепер це комунальне підприємство може брати участь у конкурсах з розподілу маршрутів, і претендуватиме на найкращі з них у Житомирі. Запропоновані умови співпраці КП "ЖТТУ" з приватними автоперевізниками їх не задовольняють. Тому приватники мають намір продовжити протест до вирішення головного питання - рівних умов перевезень на маршрутах приватних перевізників та КП " ЖТТУ".

Згідно з повідомленням сайту Житомирської міської ради, з 21 липня Житомирське трамвайно-тролейбусне управління вперше випустило на два маршрути (№3 та №8) 22 автобуси „Богдан”, які курсуватимуть на цих маршрутах. Тепер житомирське КП „ЖТТУ” має стати самостійним перевізником, хоча до цього здійснювало перевезення пасажирів виключно трамваями та тролейбусами. Для цього приватна фірма „Терней Компані” (м. Бровари ) надала трамвайно-тролейбусному управлінню 22 автобуси на договірних умовах. Усе це зроблено для виведення КП "ЖТТУ" з фінансової кризи. Якщо ТТУ займе у Житомирі третину ринку маршрутних перевезень, то підприємство перестане бути збитковим, стверджує влада міста. Всього на підприємстві найближчим часом планують розмістити до 100 автобусів. Усі тролейбуси для цього перевели у депо № 2, на вулицю Вітрука, а депо № 1 тепер буде займатися тільки автоперевезеннями та обслуговуванням маршруток.

Керівництво ТТУ готове до співпраці з автоперевізниками - вони можуть тут проходити медичний огляд , а машини - технічний, водіям також пропонують здійснювати ремонт та інші види обслуговування автобусів та паркувати їх на території управління.