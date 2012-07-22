Мінкульт: Історія українського кіно ділиться на «до» і «після» Ступки

Про це йдеться у заяві Міністерства культури України.

«Віднині сучасна історія українського театру та українського кінематографу почне поділятися на дві епохи – на епоху Ступки та епоху після нього», - йдеться у заяві, яку розміщено на сайті Мінкультурі.

Його геній, вважають у Мінкультури, «вивів сучасний український театр на світовий рівень, його неперевершена гра зарядила українське кіно неосяжним життєвим нервом. Такі Актори з’являються раз у сто років. Після їхнього уходу залишається порожнеча, яку вже ніколи не заповнити».

У Мінкультури зазначають, що «Богдан Ступка – творець істинної слави української сцени. Вітчизна нагородила його званням Героя, тому що все, що зробив Ступка для її мистецтва, прирівнюється до подвигу. Віднині сучасна історія нашого театру та нашого кінематографу почне поділятися на дві епохи – на епоху Ступки та епоху після нього».

«Ми схиляємо голову перед Талантом, носій якого покинув сьогодні земний притулок… Міністр культури Михайло Кулиняк, весь колектив Міністерства культури, вся українська культурна спільнота висловлюють глибоке співчуття родині та близьким Богдана Сильвестровича», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, на 71-му році життя помер Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка.

Життя актора обірвалася в столичній лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому в Німеччині йому була зроблена операція на серці.

Б.Ступку буде поховано 24 липня. Прощання з видатним актором буде проходити у вівторок на сцені театру імені І.Франка.

*** Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року в с. Куликів Жовківського району Львівської області. Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Шевченківської премії (1993, за головну роль у виставі «Тев'є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), міністр культури України (1999 - 2001), Герой України (2011).

Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Знявся у майже ста фільмах.