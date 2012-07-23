Експерти: Митрополит Володимир вибудовує вертикаль під наступника

У п'ятницю на засідання Священного синоду УПЦ МП під головуванням митрополита Володимира основними рішеннями стали кадрові перестановки в єпископаті, пише Комерсант-Україна.

Зі своїх кафедр були зміщені архієпископ Львівський і Галицький Августин (Маркевич) і архієпископ Білоцерківський і Богуславський Митрофан (Юрчук). Архієпископ Августин призначений на місце архієпископа Митрофана, який раніше оприлюднив скандальне рішення Синоду про виключення наближеного до митрополита архієпископа Олександра, а тепер він буде керувати Луганської єпархією.

Ще одним важливим питанням став розгляд рапорту митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела про поділ єпархії на дві самостійні. Синод відмовив митрополиту, "взявши до відома" його рапорт. Анонімне джерело в церкві сказало, що таким чином йому натякнули, якщо він перестане виступати з відкритими антиукраїнськими і радикально проросійськими заявами, не буде втручатися, куди не слід, то єпархію йому залишать в нинішньому вигляді.

Директор Релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський вважає, що зміни в УПЦ МП будуть вигідні керуючому справами церкви архієпископу Антонію (Паканич), якого експерти називають можливим наступником митрополита Володимира. "Схоже, що Антоній вибудовує вертикаль, з якою йому зручно буде працювати", - сказав експерт.