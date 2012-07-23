Пасажирів автобуса Житомир - Київ висадили на трасі: шукали вибухівку

Вчора, 22 липня, міліція шукала вибухівку в автобусі "Житомир - Київ".

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, близько 16-ї години до міліції зателефонувала диспетчер однієї з автостанцій Житомира. Жінка повідомила, що біля диспетчерського віконця знайдено листок паперу із записом «Підозра на теракт» та вказаним державним номером транспортного засобу.

Міліція встановила, що цей номер належить автобусу сполученням "Житомир – Київ", який з пасажирами вже виїхав з автостанції у напрямку столиці півгодини тому. Правоохоронці телефоном передали водієві вимогу зупинити автобус поза межами населеного пункту та з’їхати з проїжджої частини.

Відтак, на 110-й кілометр автодороги «Київ – Чоп», що в Коростишівському районі, виїхали слідчо-оперативні групи УМВС та місцевого райвідділу міліції. На місце зупинки автобуса прибули також спеціалісти Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС в області, представники УМНС та бригада швидкої медичної допомоги.

Пасажирів автобуса евакуювали, вибухотехніки із службовим собакою обстежили транспортний засіб, однак жодних вибухових пристроїв і речовин виявлено не було.

Пасажирам надали інший автобус, яким вони і дісталися до місця призначення.

Наразі правоохоронці встановлюють, хто залишив підозрілу записку на автостанції.