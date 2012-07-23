Тіла голови сільради і його друзів знайшли у Каховському водосховищі

Як повідомляє прес-служба ГУ МНС у Херсонській області, 21 липня водолази виявили тіло 19-річної дівчини, а 22 липня знайшли тіла двох чоловіків. Тіла спливли, і їх прибило до берега.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня ввечері у Верхньорогачицькому районі біля села Ушкалка двоє чоловіків 38 і 36 років і двоє жінок 35 і 19 років вирушили на моторному човні на Каховське водосховище і не повернулися. Серед зниклих був 36-річний голова Ушкальської сільради Віталій Печений.

Близько 3-ї години ночі працівники МНС виявили на березі живою 35-річну жінку. Вона розповіла, що човен перекинувся під час руху.

Жінка опинилася у воді поряд з В.Печеним. Він крикнув, щоб вона пливла до берега, до якого було близько 5 км, а сам почав пірнати, щоб врятувати інших.