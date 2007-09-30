Затримано голову окружної комісії, який ніс пачку чистих бюлетенів

У Дніпропетровській області затримано голову Окружної виборчої комісії №38, який переносив пачку чистих бюлетенів для голосування, що є порушенням закону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами кандидата у народні депутати від БЮТ Святослава ОЛІЙНИКА, виборча дільниця №27 Васильківського району, на яку голова ОВК начебто ніс ці бюлетені, офіційно повідомила про те, що додаткових бюлетенів не потребує. Всі бюлетені дільниця отримала вчасно і у встановленій кількості, а замовлень на додаткові бюлетені не робила.

Даний випадок зафіксований правоохоронними органами. Наразі з’ясовується походження бюлетенів, повідомляє прес-служба БЮТ.