Затримано голову окружної комісії, який ніс пачку чистих бюлетенів
17:23, 30 вересня 2007Суспільство
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Каже: на дільницю, а дільниця каже: не замовляла
У Дніпропетровській області затримано голову Окружної виборчої комісії №38, який переносив пачку чистих бюлетенів для голосування, що є порушенням закону.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами кандидата у народні депутати від БЮТ Святослава ОЛІЙНИКА, виборча дільниця №27 Васильківського району, на яку голова ОВК начебто ніс ці бюлетені, офіційно повідомила про те, що додаткових бюлетенів не потребує. Всі бюлетені дільниця отримала вчасно і у встановленій кількості, а замовлень на додаткові бюлетені не робила.
Даний випадок зафіксований правоохоронними органами. Наразі з’ясовується походження бюлетенів, повідомляє прес-служба БЮТ.
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