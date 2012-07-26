Метробудівці погодилися почекати грошей без страйку

Про це УНІАН повідомив представник прохідників.

«...Керівники «Дніпрометробуду» пообіцяли перерахувати заборгованість із зарплати за 4 місяці (з лютого по травень 2012 року) працівникам основних професій і за 3 місяці (з лютого по квітень) працівникам допоміжних професій. Мова про виплату зарплати за червень зараз не йде. Сьогодні (25 липня) чекаємо перерахування грошей на іменні зарплатові картки», - відзначив співбесідник агентства.

За його словами, загальна сума заборгованості із зарплати становить 3,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня перша зміна прохідників підземної ділянки № 2 стовбури № 14 «Дніпрометробуду» - лише 35 осіб – відмовилися працювати, вимагаючи повернути зарплату, яку не виплачують з лютого 2012 року.

Цього ж дня вони заявили, що страйкуватимуть під землею, якщо їм до 25 липня не погасять борги із зарплати в сумі близько 3 млн грн.