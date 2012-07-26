Метробудівці погодилися почекати грошей без страйку
Прохідники ПАТ «Дніпрометробуд» відмовилися від страйку, який вони мали намір провести 25 липня, після обіцянок керівництва підприємства погасити значну частину боргу із зарплати.
Про це УНІАН повідомив представник прохідників.
«...Керівники «Дніпрометробуду» пообіцяли перерахувати заборгованість із зарплати за 4 місяці (з лютого по травень 2012 року) працівникам основних професій і за 3 місяці (з лютого по квітень) працівникам допоміжних професій. Мова про виплату зарплати за червень зараз не йде. Сьогодні (25 липня) чекаємо перерахування грошей на іменні зарплатові картки», - відзначив співбесідник агентства.
За його словами, загальна сума заборгованості із зарплати становить 3,3 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, 16 липня перша зміна прохідників підземної ділянки № 2 стовбури № 14 «Дніпрометробуду» - лише 35 осіб – відмовилися працювати, вимагаючи повернути зарплату, яку не виплачують з лютого 2012 року.
Цього ж дня вони заявили, що страйкуватимуть під землею, якщо їм до 25 липня не погасять борги із зарплати в сумі близько 3 млн грн.