Московський патріарх у Києві очолить засідання Синоду РПЦ

Про це повідомив РІА "Новости" глава патріаршої прес-служби диякон Олександр Волков.

Засідання Священного Синоду Російської православної церкви проходить в українській столиці вже вчетверте за останні чотири роки. Порядок денний за традицією заздалегідь не оприлюднюється.

У п'ятницю, 27 липня, Кирил здійснить святковий молебень на Володимирській гірці.

У суботу, 28 липня - в день пам'яті святого князя Володимира і свято хрещення Руси - патріарх очолить Божественну літургію на Соборній площі Києво-Печерської лаври. Як очікується, у святковій літургії візьме участь митрополит Київський Володимир, а також ієрархи та клірики Україні.

Потім предстоятель РПЦ покладе квіти до меморіалу Вічної слави на могилі Невідомого солдата і до пам'ятника жертвам Голодомору.