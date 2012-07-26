В Іллічівському порту ліквідували наслідки вибуху контейнера

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Міжвідомчій комісії, що розслідувала інцидент в Іллічівському морському торговому порту.

За словами співрозмовника агентства, «після того, як докерами порту під час розвантажувальних роботах 17 липня було виявлено факт вибуху і пожежі на борту британського судна-контейнеровоза, ситуацію узяв під особистий контроль Головний державний санітарний лікар водного транспорту України».

Для розслідування обставин і ліквідації наслідків інциденту негайно було створено комісію у складі представників Мінекології, Держсанепідслужби, МінНС, митної служби, служби прикордонного контролю в порту та інших, члени якої заблокували доступ сторонніх на борт судна і забезпечили безпечне перевантаження фосфіду алюмінію у відповідну тару.

До цієї операції залучили фахівців групи екстреного медико-санітарного реагування з порятунку при аваріях з небезпечними і фумігованими вантажами ДП «Український НДІ медицини транспорту», яка його перенавантажували в м'яку вентильовану упаковку «біг-беги», і підготували до безпечного транспортування для утилізації за межами України.

Наразі, за даними СЕС на водному транспорті України, забезпечується лабораторний моніторинг вмісту фосфіну - токсичного газу - в повітрі робочої зони і атмосферне повітря на вантажній палубі теплохода, а також на причалах Іллічівського порту. Завдяки вжитим заходам перевищення допустимих концентрацій фосфіну на судні і за його межами не фіксується. Інших забруднюючих речовин у повітрі робочої зони (при проведенні газохроматографічного дослідження) не виявлено.

Як уточнили в СЕС на водному транспорті України, «судно поки що стоїть на причалі № 5-6 ІМТП, розробляється процедура вивезення небезпечного вантажу з території України під контролем МНС України».

Головним державним санітарним лікарем водного транспорту України винесено постанову про заборону ввезення і реалізації на території України вантажу «фосфід алюмінію, який віднесено за класифікацією ІМО до 4-го класу небезпеки і відомий в Україні як пестицид під торговою назвою «Бомбардир».

Що стосується одержувача вантажу – ТОВ «Еталон-Аеро», зареєстрованого в Київській області, то торгова фірма від отримання вантажу відмовився у зв'язку з форс-мажорними обставинами, повідомили УНІАН в Іллічівськом порту.