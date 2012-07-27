Розкрили вбивство жінки, яка зникла рік тому

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сніжнянського міськвідділу міліції, в міліцію від місцевого жителя надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі, що прилягає до міського парку, він знайшов труп.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що труп належить безвісти зниклій рік тому жінці.

Після проведення експертизи стало ясно, що було вбивство. За підозрою у вбивстві затримали 43-річного раніше судимого місцевого жителя.

Він розповів, що жінка прийшла до нього в гості, і вони почали випивати. Жінка перекинула на себе спиртне, що розсердило зловмисника - він підпалив на ній одяг. Потім господар квартири став бити гостю ніжкою від столу, потягнув жінку у ванну і втопив у тазу з водою, після чого ліг спати. Через два дні, вирішивши позбутися трупа, помістив його у синтетичний мішок і відніс у лісосмугу.

Щодо підозрюваного порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).