На пляжах у Севастополі зростає кількість загиблих

Про це УНІАН повідомив в Управлінні Держтехногенбезпеки у Севастополі Євген Мельниченко.

«На сьогодні більш як 40% пляжів не відповідають вимогам, прописаних у «Правилах охорони життя людей на водних об'єктах», і не мають узгоджених Паспортів пляжів», - стверджують у техногенній інспекції.

За словами начальника Відділу державного нагляду з питань техногенної безпеки Управління держтехногенбезпеки Євгена Мельниченка, в Севастополі кількість загиблих людей на воді з початку 2012 року збільшилася більш ніж удвічі порівняно з тим самим періодом 2011 року.

«Якщо загалом за минулий рік на воді загинуло 17 людей, то з початку цього року до сьогодні потонуло вже 19. За нашими даними, переважна більшість загиблих купалися у невстановлених місцях і в стані алкогольного сп'яніння», - додав Є.Мельниченко.