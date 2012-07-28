Азаров переконує, що інвестувати в українську економіку надзвичайно вигідно

Про це глава уряду сказав в інтерв’ю британському виданню Times, яке він дав у ході свого робочого візиту до Лондона, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Україна має великі технологічні можливості для розвитку, інвестувати в українську економіку надзвичайно вигідно – вони протягом 2-3 років окупляться», - заявив М.Азаров.

За його словами, Україна має значний потенціал для прискореного економічного розвитку.