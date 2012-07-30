Більшість українців проти надання російській статусу державної - опитування

41% українців підтримують надання російській мові статусу державної, 51% - виступають проти цього. 8% - не визначилися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці липня 2012 року, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

При цьому в дослідженні наголошується, що протягом останніх двох років кількість супротивників і прихильників двомовності була майже рівна. Проте в червні 2012 року кількість супротивників двомовності (48%) перевищила кількість прихильників (45%), а вже в липні розрив між прихильниками і супротивниками двомовності вперше збільшився до 10% на користь останніх. Для порівняння, у 2009 році рівень підтримки надання російській мові статусу державної становив більш як 50%, а кількість супротивників становила лише близько 40%.

Серед найбільших прихильників двомовності жителі Донбасу (85%), Півдня (72%) і Сходу (50%). Якщо на Донбасі і Півдні кількість прихильників двомовності не змінилася і навіть зміцнилася, то на Сході - зменшилася.

При цьому 34% опитаних скоріше підтримують ухвалення закону про регіональні мови (Ківалова-Колесніченка), в т.ч. 16% - повністю підтримують. Разом з тим, 42% не підтримують цей закон, у т.ч. 29% - зовсім не підтримують. Ще 15% байдуже ставляться до ухвалення цього закону, а 11% - не визначилися зі своїм ставленням до закону.

59% респондентів, які вважають російську мову рідною, підтримують ухвалення закону, проте майже 16% - не підтримують. Водночас майже 62% респондентів, які вважають українську мову рідною, не підтримують цей закон, але 14% - підтримують.

Проте тільки 9% опитаних готові особисто вийти на акції на підтримку цього закону, і лише 16% - з вимогою його скасування. Разом з тим від 70 до 80% опитаних не готові брати участь в акціях як на підтримку закону, так і проти нього.

Якщо на Заході більш як 40% опитаних готові особисто протестувати проти цього закону, то на Донбасі тільки чверть готові вийти на акції на його підтримку.

39% опитаних вважають, що цей закон захистить російську мову і мови національних меншин від утисків, не згодні з цим твердженням 37%. Чверть не змогли визначитися. З твердженням згодні дві третини жителів Донбасу і лише 18% - Заходу.

39% опитаних вважають, що цей закон знищує українську мову, не згодні з цим твердженням 47% опитаних. 14% не змогли визначитися. З твердженням згодні майже 80% жителів Заходу і лише 8% - Донбасу.

46% опитаних вважають, що цей закон розколює Україну, не згодні з цим твердженням 42% опитаних. 13% не змогли визначитися. З твердженням згодні більш як 70% жителів Заходу і лише 18% - Донбасу.

Разом з тим, 52% опитаних вважають, що вирішення таких питань як мова потрібно відкласти на період після виборів, не згодні з цим твердженням лише 25% опитаних. 23% не змогли визначитися.

Абсолютна більшість опитаних - 74% - погодилися, що політики використовують питання мови тільки для отримання додаткової підтримки, голосів виборців. З цим погодилися як жителі Сходу, Півдня і Донбасу, так і Заходу, Центру і Півночі. Не згодні з цим твердженням лише 12% опитаних. 15% не змогли визначитися.

При цьому 42% опитаних підтримують створення єдиної держави у складі України, Росії, Білорусі. Не підтримують - 49%. Ще 10% - не визначилися. Прикметно, що за останні два місяці кількість прихильників єдиної держави з Росією скоротилася: якщо у 2011 і на початку 2012 року їх було 47-48%, то станом на червень 2012 року їх кількість скоротилася до 44%, а в липні - ще до 42% (якнайгірший показник за останні два роки).

*** Опитування проводилося 14 - 27 липня 2012 року. Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старше. Опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю згідно з опитувальником (face to face).

Похибка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,3 %, для значень, близьких до 5%, - не більше 1%.

Розподіл областей:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька.

Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська.

Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська.

Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь.

Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська.

Донбас: Донецька, Луганська.