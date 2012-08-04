Ресторатор називає неправдивою інформацію ТВі про побиття ним журналістів

У коментарі агентству УНІАН, Е.Бурдон розповів свою версію події. За його словами, знімальна група телеканалу ввірвалася до приміщення за вищезгаданою адресою, де в цей момент перебували понад двадцять людей, і відразу почали відеозйомку. Він попросив не знімати його, але це прохання було проігнороване оператором. Після цього він підійшов до оператора телеканалу й «допоміг опустити камеру», сказав Е.Бурдон і підкреслив, що ніякого пошкодження камери не було, що засвідчила міліція, яка приїхала на виклик. Більш того, за словами шеф-кухаря, журналісти телеканалу продовжували знімати й після приїзду міліції.

Е.Бурдон зазначив, що не відповідає дійсності й інформація про те, що він є власником споруджуваного ресторану. Так само він зазначив, що на цьому місці ресторани працювали починаючи з 2006 року, й зараз йшлося лише про розширення під'їзду до ресторану, щоб до нього змогла під'їхати пожежна машина, як того вимагають правила безпеки.

Він висловив здивування поведінкою журналістів, і сказав, що може звернутися до суду, якщо вони не зв'яжуться з ним, аби обговорити те, що сталося, й не сказати прилюдно правду про те, що відбулося.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба телеканалу ТВі, повідомила про побиття в Києві знімальної групи програми "Знак оклику" телеканалу. Зокрема повідомлялося, що «знімальна група програми "Знак оклику" розслідувала законність будівництва ресторану по вул. Московській, 41/8». «Варто зазначити, що будівництво й введення в експлуатацію даного закладу ведеться з грубими порушеннями, що викликало обурення з боку жителів будинку, які й звернулися до журналістів за допомогою», - йдеться в повідомленні прес-служби. Також повідомлялося, що «знімальна група вирішила отримати роз'яснення у менеджера ресторану – Ерве Бурдона, який натомість із лайкою напав на оператора телеканалу ТВі, вирвав із рук камеру й розбив її.