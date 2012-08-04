На Прикарпатті затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві школяра

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня цього року тіло хлопця з тілесними ушкодженнями виявлено на соняшниковому полі в с. Рогиня Городенківського району. Досудовим слідством встановлено, що напередодні між підозрюваним у вбивстві та загиблим виник конфлікт на сільській дорозі, який згодом переріс в бійку. Дорослий чоловік вирішив з’ясувати стосунки зі школярем та завдав підлітку смертельні ушкодження.

Наразі, стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту .

Досудове слідство у справі триває.