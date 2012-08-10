Губернатор: Закарпаттю легше за всіх реалізувати мовний закон

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Ледида, коментуючи підписання Президентом України Віктором Януковичем даного закону.

"Загалом я не бачу особливих проблем щодо виконання норм закону, адже Закарпаття – полінаціональний регіон, у ньому мирно століттями уживаються представники різних нацменшин, у нас чи не в єдиних в Україні студенти можуть здобувати вищу освіту угорською, словацькою, румунською мовами. І загалом, з огляду на сусідство Закарпаття з чотирма країнами Євроспільноти, на поширеність цих мов у регіоні, нам майже не треба вчити мови нацменшин чи особливо щось перекладати, щоб зрозуміти одне одного. Я гадаю, в цьому сенсі в Закарпатті буде найлегше", - сказав голова ОДА.

Він також зазначив: «Ми будемо виконувати цей закон, як і будь-який інший нормативний документ, який ухвалює Верховна Рада України та підписує Президент. Якщо в цьому законі прописаний такий механізм, як референдум, то ми його будемо проводити. Відповідно, питання про забезпечення виконання норм закону будуть виносити на розгляд сесій тих районних рад, де забезпечене в необхідному відсотковому відношенні представництво тієї чи іншої національної меншини".

"Наступний крок – ухвалення бюджетів районів з передбаченими видатками на заходи з виконання норм закону. Але про конкретні суми ще рано говорити, думаю, за добу їх ніхто не прорахував…", - сказав О.Ледида.

Голова Закарпатської облдержадміністрації також зазначив, що на сьогодні на особливі мовні умови на рівні області, може претендувати тільки одна мовна група – угорська – яка за кількісним складом перевищує необхідний поріг в 10%.

Голова Тячівської райдержадміністрації Закарпатської області Михайло Шелевер (на території району переважають румунська та угорська нацменшини - УНІАН) зазначив кореспонденту УНІАН, що «підписання Закону «Про засади державної мовної політики» вкотре підтвердило чіткий курс Партії регіонів на виконання даних українцям обіцянок".

За його словами, "попереду ще чимало роботи по вдосконаленню документу. Однак, позаду – цієї роботи ще більше. І це потрібно розуміти".

На думку М.Шелевера, "закарпатцям, як жодним іншим жителям України, варто привітати цей закон".

"У Тячівському районі живе більше 19 тисяч румунів та більше 6 тисяч угорців. У цих людей повинне бути законне право розмовляти рідною мовою, користуватися нею у всіх сферах життя – не тільки на кухні. І цей закон дає їм таку можливість", - вважає голова РДА.

М.Шелевер також вважає, що цим законом влада суттєво збільшила повноваження областей у гуманітарній сфері, і тепер українці зможуть самі вирішувати «мовні» питання чи проблеми, котрі виникають конкретно в тому чи іншому регіоні.