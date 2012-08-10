Колишні працівники судноверфі «Меридіан» вимагають погасити борги із зарплати

Про це заявила на прес-конференції в УНІАН член ініціативної групи підприємства Марія Іванова.

«Ми звертаємося до прокуратури Миколаївської області та Генеральної прокуратури - у них є всі правові повноваження відновити розслідування у справі про банкрутство за нововиявленими обставинами», - сказала колишній контрольний майстер суднобудівної верфі М.Іванова, відзначивши, що колишні співробітники верфі хочуть, аби справу про банкрутство СВ «Меридіан» було відновлено на підставі закону про банкрутство, в якому чітко прописана процедура погашення заборгованості перед працівниками.

На прес-конференції члени ініціативної групи підприємства також висунули вимогу щодо погашення заборгованості підприємства перед Пенсійним фондом і Податковою службою.

«Сума неоплачених внесків до Пенсійного фонду становить 5 млн. грн. Нам не зарахували в пенсійний стаж три роки», - сказала М.Іванова.

За словами колишніх суднобудівників, за шість років розгляду правоохоронні органи і обласна адміністрація не відреагували на їхні звернення.

«Під час останнього прийому в адміністрації Миколаївської області губернатор Микола Круглов сказав: я вам пропоную одержати частину боргу через добродійний фонд. На питання про те, що це за фонд, він нам нічого не відповів», - повідомила М.Іванова.

Вона також зазначила, що Пенсійний фонд і податкова інспекція відмовили працівникам «Меридіана» у сприянні.

«Співробітники Пенсійного фонду і податкової інспекції нам відкрито говорили: нам потрібно списати борги, а ви самі добивайтеся погашення своєї кредиторської заборгованості», - повідомила М.Іванова.

У 2007 році рішенням Господарського суду Миколаївської області суднобудівна верф «Меридіан» була визнана банкротом і ліквідована. Ініціативна група співробітників підприємства клопотала про продовження судових розглядів у справі про примусове доведення акціонерного товариства «Меридіан» до банкрутства. Повторна процедура ліквідації підприємства була проведена в 2011 році.

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Довідка УНІАН. У 1998 році Кабінет міністрів прийняв постанову "Про створення державної акціонерної компанії "Чорноморський суднобудівний завод" (ЧСЗ).

Мінпромполітики в 1999 році видало наказ про створення відкритого акціонерного товариства "Суднобудівна верф "Меридіан" на базі однойменного державного підприємства. При цьому 51% ВАТ «СВ "Меридіан" було передано до статутного фонду Чорноморського суднобудівного заводу.

Фонд державного майна України в 2003 році ухвалив рішення про продаж 90,25% акцій ЧСЗ з одночасним контролем дочірніх підприємств.