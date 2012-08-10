Азаров велів загасити пожежі на Херсонщині до кінця дня

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, нагадавши, що 9-10 серпня М.Азаров перебував у Херсонській області, куди негайно прибув у зв’язку з виникненням 9 серпня двох лісових пожеж на території Корсунського та Велико-Копанського лісництв у Цюрупинському районі.

В області прем’єр-міністр з літака оглянув місце пожежі та оцінив її масштаби – вогонь охопив орієнтовно 1000 та 500 га відповідно.

Було створено урядову комісію з ліквідації пожежі та її наслідків. Комісію очолив глава уряду, а до її складу також увійшли керівники МНС, МВС, Мінекономрозвитку, МОЗ, Міноборони, Мінприроди, Мінінфраструктури, Мінфіну, Мінсоцполітики, Мінагрополітики, Держлісагентства, Держводагентства.

М.Азаров на Херсонщині невідкладно провів засідання оперативного штабу з ліквідації лісових пожеж, під час якого заслухав доповідь керівництва МНС, МВС, Міноборони щодо заходів з ліквідації пожежі.

Перед рятувальниками прем’єр-міністр поставив завдання не пізніше п’ятниці ліквідувати пожежі повністю. При цьому він підкреслив, що безпосереднє керівництво діями з ліквідації пожежі покладено на секретаря РНБО Андрія Клюєва, який перебуватиме на місці події.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня на території Корсунського та Велико-Копанського лісництв у Цюрупинському районі Херсонської області виникли лісові пожежі, які внаслідок сильних поривів вітру, сухої і спекотної погоди швидко поширювалися і до кінця дня досягли площ окремими осередками, орієнтовно, 1000 та 500 га.

До ліквідації пожеж залучено 1767 чоловік особового складу та 153 одиниць техніки.

Завдяки вжитим заходам станом на 7.00 10 серпня вдалося зупинити поширення пожеж та зняти загрозу для населених пунктів.