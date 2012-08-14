Посадовця Ялтинського порту спіймали на великому хабарі

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

За даними правоохоронців, операцію із затримання хабарника проведено наприкінці минулого тижня, прокуратура Ялти порушила кримінальну справу.

"До 46-річного заступника начальника порту звернувся директор одного з товариств із обмеженою відповідальністю. Чоловік хотів укласти договір оренди приміщення порту загальною площею 700 кв.м. За швидке вирішення питання посадовець зажадав 15 тисяч доларів. Під час одержання хабара співробітника порту затримано", - повідомляє прес-служба ГУ МВС у Криму.

За даними міліції, справу порушено за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або посадовцем).

Якщо провину затриманого буде доведено, йому загрожує від п'яти до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.