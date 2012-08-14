На Кіровоградщині новий прокурор

05:54, 14 серпня 2012
Суспільство
1349 0

Генеральний прокурор Віктор Пшонка своїм наказом призначив на посаду прокурора Кіровоградської області державного радника юстиції 3 класу Сергія Ленського.

Сергій Ленський призначений прокурором Кіровоградської області

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

За повідомленням, С.Ленський працює в органах прокуратури з 1996 року, пройшов професійний шлях від стажиста до начальника Головного управління Генеральної прокуратури України, працював на керівних посадах в органах прокуратори обласного, міського та районного рівнів, очолював відділ з розслідування кримінальних справ у сфері економіки управління Генеральної прокуратури, також обіймав посаду прокурора Сумської області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter