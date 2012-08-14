На Кіровоградщині новий прокурор
05:54, 14 серпня 2012Суспільство
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Генеральний прокурор Віктор Пшонка своїм наказом призначив на посаду прокурора Кіровоградської області державного радника юстиції 3 класу Сергія Ленського.
Сергій Ленський призначений прокурором Кіровоградської області
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
За повідомленням, С.Ленський працює в органах прокуратури з 1996 року, пройшов професійний шлях від стажиста до начальника Головного управління Генеральної прокуратури України, працював на керівних посадах в органах прокуратори обласного, міського та районного рівнів, очолював відділ з розслідування кримінальних справ у сфері економіки управління Генеральної прокуратури, також обіймав посаду прокурора Сумської області.
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