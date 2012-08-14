Українці починають пити з дитинства, а до 30 років стають алкоголіками

Соціологи провели низку опитувань серед молоді, які дали страхітливі результати: 85% дітлахів підтвердили, що бодай раз у житті встигли випити чогось міцненького, йдеться в сюжетіТСН.

76% юних українців зізналися, що визнали, що випивають протягом року не один раз.

За словами соціологів, сучасна молодь по-іншому святкувати вже не вміє.

"Серед них 77 хлопців, 74 дівчини. Дівчата також не відстають від хлопців, серед хлопців найбільш популярне пиво, серед дівчат - слабоалкогольні напої", - розповіла директор Українського інституту соціальних досліджень ім. А.Яременка Тетяна Бондар.

Попри заборону продавти алкоголь неповнолітнім, 70% опитаних підлітків сказали, що вільно можуть його придбати в багатьох кіосках та магазинах.

Психологи переконуть, що алкоголізм видозмінюється: тепер залежність ускладнюють психічні розлади, які без кваліфікованої допомоги уже не вирішити.

"Якщо реабілітації не буде, то вийде замкнене коло. Потрапляє хворий на алкоголізм до стаціонару, його полікували, він повертається до того ж середовища і там усе починається з початку", - пояснює керівник терапевтичної програми Вікторія Осипова.

Вона підтверджує: вік її пацієнтів значно помолодшав, у центр не раз приводили 16-річних алкоголіків. До 30 років залежність в українці вже стає хронічною, частина з них має досвід "білої гарячки" та кількарічної реабілітації.

Експерти вважають, що діти пристращаються до алкоголю через брак уваги з боку батьків, чи щоб розважитись. Головне завдання медиків полягає в тому, аби допомогти дітям відшукати нові пріоритети в житті та подивитися на світ тверезими очима.