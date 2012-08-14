У Києві «склався» колектор - на вулиці утворилася яма глибиною 7 метрів (фото)

Як інформує прес-служба ПАТ “Київводоканал”, у зв’язку з аварією рух транспорту по вулиці Зодчих повністю перекрито.

Розмір провалу становить 10 м у діаметрі та глибиною 7 м. У місці пошкодження верхня частина залізобетонного колектора була цілком зруйнована під дією газової корозії, колектор фактично “склався” всередину, що і спричинило провал.

Ніхто не постраждав, виливу стоків на поверхню не сталося.

На місці аварії бригади «Київводоканалу» здійснюють першочергові заходи з локалізації аварії.

Водопостачання мешканцям прилеглих районів припинено не буде. Каналізування району підтримується на належному рівні.

У «Київводоканалі» зазначають, що у 2008 році на цьому ж колекторі за цією ж адресою на проїжджій частині трапилася подібна аварія.

Колектор по вулиці Зодчих давно перебуває у списку найбільш аварійних об‘єктів. Ще у 2008 році його реконструкцію обіцяли профінансувати з бюджету міста, однак на сьогодні кошти і досі не виділено, йдеться у повідомленні.

Каналізаційний колектор по вулиці Зодчих є однією із двох ниток колекторів до КНС «Борщагівка-2». Він був збудований у 1967 році.