Київський фунікулер місяць не працюватиме
19:31, 14 серпня 2012Суспільство
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З 1 вересня до 1 жовтня триватиме ремонт столичного фунікулера.
Фунікулер знову ремонтуватимуть
З 1 вересня до 1 жовтня триватиме ремонт столичного фунікулера.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.
На підйомнику замінять колеса та гальма, відремонтують тяговий привід, керування, а також зв’язок і сигналізацію. Такі роботи задля безпечної та безперебійної експлуатації фунікулера проводять щороку силами комунального підприємства «Київпастранс».
Київська міськдержадміністрація просить киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
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