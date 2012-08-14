Київський фунікулер місяць не працюватиме

19:31, 14 серпня 2012
Суспільство
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З 1 вересня до 1 жовтня триватиме ремонт столичного фунікулера.

Фунікулер знову ремонтуватимуть

З 1 вересня до 1 жовтня триватиме ремонт столичного фунікулера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

На підйомнику замінять колеса та гальма, відремонтують тяговий привід, керування, а також зв’язок і сигналізацію. Такі роботи задля безпечної та безперебійної експлуатації фунікулера проводять щороку силами комунального підприємства «Київпастранс».

Київська міськдержадміністрація просить киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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