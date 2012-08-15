Голова Ради суддів проти люстрації в судовій системі

Таку думку Я.Романюк висловив на прес-конференції в УНІАН.

"Ніякої люстрації не потрібно. Я як ніхто інший достеменно знаю ситуацію у судовій системі, і я знаю, що у своїй переважній більшості - відсотків на 99 - там працюють самовіддані люди, які готові й ухвалюють щоденно рішення, які ґрунтуються на законі, і рішення справедливі", - сказав Я.Романюк.

При цьому для прикладу голова Ради суддів України нагадав про появу у ЗМІ повідомилень про засудження навесні цього року до чотирьох років позбавлення волі колишнього Президента Монголії. "Але я не читав у засобах масової інформації, що судді судової системи Монгольської Республіки потребують люстрації і звільнення зі своїх посад у зв'язку з цим рішенням", - зазначив він.

Я.Романюк не став оцінювати на відповідність суддівській етиці дії та рішення суддів Печерського районного суду Києва Сергія Вовка та Родіона Кірєєва, які головували у судових процесах над екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком і колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко.

"Їхні рішення піддавалися ревізії в установленому законом процесуальному порядку - це апеляційними судами. І на сьогоднішній день відбувається розгляд касаційний", - наголосив Я.Романюк.

На його думку, проведенню судових засідань у справах Ю.Тимошенко та Ю.Луценка перешкоджала велика кількість представників засобів масової інформації.

"Публічність, відкритість - це повинно бути в судах. Але, як кажуть, у чужий монастир зі своїм статутом не ходять. Головне завдання суду - здійснити ефективне і справедливе правосуддя, повно, всесторонньо, об'єктивно розглянути справу й ухвалити законне рішення на підставі зібраних доказів. Якщо щось суду заважає при виконанні цього основного завдання, то суд, напевно, повинен вживати відповідних заходів. В усякому разі, присутність засобів масової інформації у значній мірі перешкоджала суду", - вважає Я.Романюк.

"Я не проти того, щоб представники засобів масової інформації висвітлювали (процес), але мені видається, що нам потрібно рухатися іншим способом. Напевно, у залі судового засідання повинні бути стаціонарні камери, які б давали можливість громадянам у режимі Live спостерігати за процесом", - підкреслив голова Ради суддів України.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня один із лідерів Об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив про необхідність проведення люстрації чиновницьких та суддівських кадрів у разі перемоги опозиційних сил на виборах до Верховної Ради.