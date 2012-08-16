Діти, які отруїлися дурманом у санаторії, вже вийшли з лікарні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

У повідомленні нагадується, що 14 серпня у санаторії «Скадовськ» 5 дітей (1995-1998 років народження) отруїлися зернами декоративного дурману.

Діти були госпіталізовані до дитячого відділення Скадовської центральної районної лікарні в стані середньої важкості та після проведення інтенсивної терапії сьогодні були виписані з лікарні.

Під час розслідування випадку отруєння було встановлено, що діти вживали зерна декоративного дурману, які знайшли за межами санаторію.

Фахівцями Скадовської райсанепідстанції було проведено роз’яснювальну роботу серед персоналу та дітей санаторію.