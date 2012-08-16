Діти, які отруїлися дурманом у санаторії, вже вийшли з лікарні
01:30, 16 серпня 2012Суспільство
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П’ятьох дітей, які отруїлися насінням трави дурману у Скадовську Херсонської області, виписали з лікарні.
Як галюциноген, дурман здавна використовувався в народній медицині і чаклунських обрядах
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
У повідомленні нагадується, що 14 серпня у санаторії «Скадовськ» 5 дітей (1995-1998 років народження) отруїлися зернами декоративного дурману.
Діти були госпіталізовані до дитячого відділення Скадовської центральної районної лікарні в стані середньої важкості та після проведення інтенсивної терапії сьогодні були виписані з лікарні.
Під час розслідування випадку отруєння було встановлено, що діти вживали зерна декоративного дурману, які знайшли за межами санаторію.
Фахівцями Скадовської райсанепідстанції було проведено роз’яснювальну роботу серед персоналу та дітей санаторію.
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