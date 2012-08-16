Україна позбавила Росію «монополії» на полігон «Нитка»

Кабінет міністрів України надав повноваження міністру оборони України на підписання Протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про використання полігону злітно-посадкових систем «Нитка».

Як повідомляє прес-служба Міноборони, відповідне розпорядження, розроблене Міністерством оборони України на виконання доручень Президента України щодо підвищення ефективності використання полігону «Нитка», було прийнято на засіданні Уряду 15 серпня 2012 року.

Реалізація Протоколу дасть змогу перейти на розрахунки за використання полігону у твердій грошовій сумі замість отримання запчастин, збільшити перелік авіаційної техніки, яка залучатиметься для проведення випробувань на полігоні, а також використовувати полігон в інтересах не тільки Російської Федерації, а й інших держав.

Таким чином, підписання зазначеного документа дозволить отримати додаткові надходження до бюджету України за використання полігону іншими державами та удосконалити договірно-правову базу у сфері військового співробітництва.

У Міноборони зазначили, що існуюча редакція базової Угоди передбачає розрахунок російською стороною за використання полігону у вигляді поставки запасних частин до літаків типу «Су» на еквівалентну суму, затрачену українською стороною за надані послуги. Також базовою Угодою передбачено використання на полігоні літаків тільки типу «Су», що унеможливлює надання послуг на полігоні іншим типам літаків третіх держав.

*** «Нитка» (наземний випробувальний тренувальний комплекс авіаційний) - спеціальний наземний учбово-тренувальний комплекс, що імітує палубу авіаносця і призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на авіаносець.

7 березня 2012 року міністр оборони РФ Анатолій Сердюков за підсумками переговорів з міністром оборони України Дмитром Саламатіним заявив, що найближчим часом Росія направить Україні проект угоди про оренду розташованого в Криму полігону «Нитка».

«У ході зустрічі ми розглянули можливість навчання російських льотчиків на злітно-посадковій системі «Нитка». Нами розроблено проект угоди щодо передачі полігону в оренду Росії. Найближчим часом він буде направлений українській стороні», - сказав А.Сердюков.

Раніше на той час міністр оборони України Михайло Єжель заявляв, що полігон «Нитка» не представляє значного інтересу для України, оскільки українська армія не має ані авіаносців, ані, відповідно, палубної авіації.