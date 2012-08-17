Прокуратура порушила справу за побиття біженця, за якого вступалась ООН

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, справу порушено за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (заподіяння легких тілесних ушкоджень) за результатами перевірки інформації, оприлюдненої у ЗМІ.

Як встановлено, тілесні ушкодження У.Абуєву були завдані ув’язненими слідчого ізолятора під час перебування у коридорі першого поверху адміністративного приміщення біля кімнати для проведення слідчих дій.

Кримінальну справу для провадження досудового слідства скеровано до Шевченківського райуправління міліції.

Крім цього, прокуратурою Києва у зв’язку з порушенням порядку забезпечення режимних вимог та ізоляції в установі попереднього ув’язнення начальнику Київського СІЗО внесено документ прокурорського реагування, за результатами розгляду якого до дисциплінарної відповідальності притягнуто двох службових осіб пенітенціарної установи.

Як повідомляв УНІАН, Агентство ООН у справах біженців висловило занепокоєння долею двох біженців, затриманих в Україні. Обоє були затримані з метою екстрадиції та перебувають у Київському і Харківському СІЗО.

Зазначалося, що підмандатний УВКБ ООН біженець У.Абуєв, який перебуває під захистом Європейського суду з прав людини, що, згідно з Правилом 39, заборонив Україні повертати його до країни походження, був жорстоко побитий у Київському СІЗО № 13.