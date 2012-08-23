Всі троє обвинувачених знущалися з Оксани Макар - дані відеодопиту

Як передає кореспондент УНІАН, за словами адвоката матері О.Макар Олександра Скоробогатова такий висновок можна зробити після перегляду відеозапису допиту звинуваченого Максима Присяжнюка, що відбувся сьогодні на закритому засіданні Центрального районного суду Миколаєва.

Як розповів журналістам О.Скоробагатов, всі насильницькі дії Євгена Краснощока (підозрюваний у вбивстві і згвалтуванні О.Макар) відбувалися з мовчазної згоди решти двох обвинувачених.

За його словами, «М.Присяжнюк бачив, як Є.Краснощок душив Оксану дротом чи кабелем білого кольору. Ставши свідком того, як Є.Краснощок займається сексом з нібито мертвою жертвою, М.Присяжнюк не зупинив його і навіть нічого йому не сказав, пояснивши це станом шоку. М.Присяжнюк бачив, як Краснощок стояв ногою на горлі потерпілої, а потім прибрав ногу. До того ж М.Присяжнюк пізніше знайшов розтрощений телефон Оксани, без акумуляторної батареї, що означало, що хтось з трьох його розібрав, щоб Оксана не могла подзвонити і попросити про допомогу».

Адвокат також розповів, що згідно з відеодопитом, «після того, що сталося, всі троє прали свої речі, і М.Присяжнюк дав Є.Краснощоку свої джинси».

Як відзначив інший адвокат матері О.Макар Тетяни Суровицької Віктор Василюк, у своїх свідченнях М.Присяжнюк зізнався, що розмови про те, що вони займатимуться сексом, не було, також як не було на це і згоди Оксани.

«Він (Присяжнюк) просто вирішив, що це потрібно зробити», - пояснив В.Василюк.

Він також вважає, що є всі докази того, що між обвинуваченими була злочинна змова з метою вбити жертву і приховати сліди вбивства, хоча раніше М.Присяжнюк стверджував, що у них не було ніяких обговорень.

«На цьому відеозаписі він сам підтвердив те, що вони обговорювали з Є.Краснощоком, куди ховати тіло, де є будівля. Тобто було обговорення цього питання і змова», - зробив висновок В.Василюк.

На наступному засіданні, призначеному на вівторок, 28 серпня, заслуховуватиметься відеозапис допиту третього обвинуваченого – Є.Краснощока.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві дівчину знайшов перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі. Кримінальну справу суд розглядає стосовно Є.Kpacнoщокa, A.Пoгocянa і M.Пpиcяжнюкa. Всі троє звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Є.Краснощоку також ставлять у вину дії, передбачені ч. 3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах).