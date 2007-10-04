Відкрилася IV Міжнародна виставка ”Зброя і безпека”

Міністр економіки України Анатолій КІНАХ взяв участь у відкритті четвертої Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека - 2007». Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністра.

«Ця виставка спрямована на удосконалення технічної оснащеності правоохоронних та силових структур, які гарантують безпеку особистості, власності, суспільства і держави, пошук і просування перспективних розробок нових видів озброєння, техніки спеціального призначення, а також розвиток військово-технічного співробітництва України з іноземними державами», - зазначив міністр економіки України А. КІНАХ.

За словами міністра, успіх попередніх трьох виставок «Зброя та безпека» підтвердив високий світовий авторитет України у сфері виробництва сучасних засобів захисту й озброєнь. Це ще раз свідчить, що вітчизняний науково-промисловий комплекс має значний досвід розробки різних видів озброєння та спеціальних технічних заходів.

«Завдяки об’єднанню на одній площадці представників міністерств, замовників, закордонних виробників, недержавних структур безпеки, ділових кіл та громадськості, виставка надає унікальну можливість для успішного маркетингу всім учасникам ринку індустрії захисту», - зауважив керівник економічного відомства.