Першокурсники штурмують гуртожитки - там просять «добровільні» внески

Деякі студенти вже скаржаться, що з них просять грошей на ремонт і охорону. Багато селитися приїжджають з батьками - ті хочуть переконатися, що діти житимуть в комфорті. Абітурієнти мріють про кімнати з хорошим ремонтом, але згодні і просто на стіни з ліжком, повідомляє "Сегодня".

«Гуртожиток набагато дешевше квартири, - каже Аня з Кривого Рогу, яка вступила до КПІ. - Можливо, на старших курсах я і з'їду, а поки будемо облагороджувати кімнату з сусідками. Картинки повісимо, килим привезу».

В Україні за підтримки МОН почала працювати гаряча лінія для студентів: про порушення своїх прав під час заселення в гуртожитки вони можуть повідомити за номером (067) 656 99 41. Вже є і перші скарги: в Нацуніверситеті біоресурсів і природокористування зі студентів 1-го курсу просять не тільки плату за проживання, але і два внески - за охорону (200 грн) і ремонт (300 грн). Причому в квитанціях зазначено, що це плата за «надання інформаційних послуг».

Вимагати гроші понад плату за поселення не можна, підкреслює координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних: «Як мінімум прокуратура повинна винести протест на таке рішення і зобов'язати виш повернути студентам гроші».

Ті ж, хто звик до комфорту, активно знімають в столиці житло. «У мене по 15-20 замовлень на день від студентів. Знімають і поодинці, але в основному кооперуються. Ціни майже не змінилися: виросли максимум на 100-150 грн, - говорить ріелтор Станіслав. - Їх піднімають одиниці. Але через підвищений попит дешеве і пристойне житло не знайти. Студенти згрібають всі нормальні квартири. Залишається неліквід - погані або дуже дорогі. «Однушка» зараз коштує близько 3 тис. грн, «двушка» - 4 тис., кімната з господинею - в середньому 1700 грн ».