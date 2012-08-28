Покинуті хати в Чорнобилі масово захоплюють нелегали

Це колишні або нинішні працівники підприємств, що розташовані у 30-ти кілометровій зоні, йдеться в сюжеті ТСН.

З таких поселенців у самому Чорнобилі вже утворилася ціла вулиця. Переїхати жити до мертвого міста стало тенденцією останніх років. Таких помешкань там вже десятки. Втім, адміністрація переконує: нових нелегалів, на відміну від давніших самоселів, примусово виселятимуть і навіть звільнятимуть із роботи.

Попередню хвилю мігрантів, близько 200 осіб, не чіпатимуть, бо ці люди в поважному віці та з власним світоглядом. Самоселка Валентина Кухаренко каже, що повернення – це власний вибір людей. Але зараз вона переконана, що чорнобилянам немає сенсу через 26 років повертатися додому. "Коли вони стали старенькими, а будинки ще старіші, хто їм допоможе?", - запитує вона. Втім, із пані Валентиною не згодна її землячка Ольга Крушевська. Вона добивається, щоб для місцевих жителів відкрили вільний в'їзд у Чорнобиль. "Нам дітей не народжувати, мені вже скоро 60", - пояснює вона. Та додає, що за теперішніми правилами може перебувати в гостях у 90-річної мами лише 5 днів.

Відтак жінка дивиться на нових чорнобильських жителів і не розуміє, чому вони тут можуть вільно жити, а давніх тутешніх мешканців пускають лише двічі на рік. Тож у зв'язку з підвищенням суспільної уваги до теми Чорнобиля, нові мешканці зони відчуження тепер ховаються від можливих зачисток.