В Україні тиражі книг російською зросли на 75,8%, українською - на 28,6%

В Україні у 2012 році збільшився випуск книг та брошур.

Як повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення, такі дані оприлюднила Книжкова палата України імені Івана Федорова.

Так, станом на 27 серпня 2012 року в Книжковій палаті зареєстровано 13 663 назв книжок і брошур тиражем 27 809 тис. примірників. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видано на 25,2% більше друкованих одиниць книг і брошур, тиражі збільшились на 48,3%.

Цього року українською мовою видано 61% загальної кількості назв, російською – 28%. Україномовні видання становлять 45,9% загального обсягу тиражу, російськомовні – 48,3%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року тиражі книг і брошур російською мовою зросли на 75,8%, українською мовою – на 28,6%.

Частка книг і брошур, виданих 2012 року мовою інших національних меншин, становить близько 1% за назвами і 6% за тиражами.