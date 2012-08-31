Завтра київський фунікулер закриють на ремонт

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Комунальне підприємство «Київпастранс» зупиняє фунікулер з 1 вересня по 1 жовтня 2012 року для виконання щорічних регламентних робіт з виконанням капітального ремонту окремих вузлів (коліс, гальм, тягового приводу, керування, зв’язку та сигналізації).

Київський фунікулер експлуатується з 1905 року і є найстарішим у Європі. За цей час він тричі реконструювався: у 1928, 1958 та 1984 роках. Щороку восени фунікулер закривається для проведення ремонтних робіт.