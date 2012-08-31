Підтримати російську мову в Одесу поїдуть Олег Скрипка і Руслана

Як передає РІА «Новости», зокрема, з 1 по 3 вересня в Одесі пройде II Міжнародний фестиваль культури і мистецтва "Зустрічі друзів".

Метою фестивалю є просування російської культури і мови в Україні. На адресу учасників форуму підготовлені вітання Президента Росії Володимира Путіна і Президента України Віктора Януковича.

Окрім українських виконавців Ані Лорак, "Воплі Видоплясова", на фестиваль запрошені Кубанський козачий хор, Олег Газманов, В’ячеслав Бутусов, Володимир Пресняков.

У церемонії відкриття фестивалю планується участь міністра культури РФ Володимира Мединського, міністра культури України Михайла Кулиняка і міністра культури Білорусі Павла Латушка, а також спецпредставника Президента РФ з міжнародної культурної співпраці Михайла Швидкого, радника Президента Росії Володимира Толстого та інших офіційних осіб.

Форум відкриється концертом фольклорних колективів на Театральній площі Одеси за участю державного ансамблю танцю Азербайджану, Білоруського державного ансамблю народної музики "Свята", Державного академічного Кубанського козачого хору і Національного академічного народного хору України ім. Г. Верьовки.

У другий день форуму пройде концерт в Одеській обласній філармонії. Прозвучать пісні та інструментальні твори композиторів Олександри Пахмутової, Євгена Доги, Ігоря Лученка, Андрія Петрова, Раймонда Паулса, Андрія Ешпая у виконанні Сергія Захарова і Михайла Мунтяна, Рози Римбаєвої, Андрія і Михайла Іванових, Державного молодіжного оркестру Вірменії під управлінням Сергія Смбатяна. У програмі візьме участь відома українська актриса Ада Роговцева.

Цього ж дня пройдуть концерти фольклорних колективів України, Росії і Азербайджану, зокрема знаменитого Кубанського козачого хору.

А ввечері на глядачів чекає концерт зірок естради на Потьомкінських сходах з участю Полада Бюль-Бюль огли, Олега Газманова, Ані Лорак, Руслани, "Білоруських Піснярів", Володимира Преснякова та інших виконавців.

У завершальний день форуму пройде концерт народного артиста Росії Сергія Захарова, симфонічний концерт в Одеській обласній філармонії за участю Державного молодіжного оркестру Вірменії, рок і байк-фестивалі на Куликовому полі за участю "Воплів Видоплясова", В.Бутусова, байк-клубів "Нічні вовки" і "Гоблін".

Церемонія відкриття фестивалю і концерт на Потьомкінських сходах транслюватимуться в прямому ефірі на Україну 1-м каналом національного телебачення і одеськими телеканалами.