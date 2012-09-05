Книговидавці: Українських книжок за рік поменшало на 15%

«На тиражі книговидавці виходять на ті ж самі, але основною причиною цього є не зростання так званої «загальнодоступної книги», тобто книги, яка йде на ринок, а за рахунок збільшення фінансування на видання підручників для загальноосвітньої школи», – сказав він «Радіо Свобода».

За словами О.Афоніна, друк української книги цього року підтримали окремі обласні адміністрації, виділивши кошти, щоб закупити книги для шкільних бібліотек.

Нагадаємо, 4 вересня прем'єр-міністр України Микола Азаров відзначив, що в 2012 році, порівняно з 2011 роком, зростання тиражів україномовних видань становило 166%.