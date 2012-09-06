Чорнобильці обіцяють голодувати, поки їх "не винесуть уперед ногами"

Замість 6-ти тисяч гривень пенсії чорнобильці нині отримують – 1,5-2 тисячі. Держава позбавила їх права на виконання рішень судів. Тому вони переконують – протестуватимуть і голодуватимуть, поки їх не винесуть з наметів уперед ногами. Про це в ефірі «5 каналу» заявив комендант наметового містечка акції протесту чорнобильців у Луганську Андрій Колос.

«Про конкретні суми не йдеться, йдеться про статтю 54 і 50. Тобто 6 мінімальних пенсій за віком, 8 мінімальних по другій групі за віком, та 10 мінімальних пенсій за віком по першій групі. Тобто, на початку я отримував пенсію 5500 гривень, а на даний момент я отримую 1890, різниця відчутна, тому ніякої іншої суми я не вимагаю, не 30 тисяч, не 40, не 50 », - заявивши протестувальник.

«Нас ніхто не намагається купити, і ми на ці покупки не реагуємо. Просто напросто, влада пообіцяла людині, і ми подивимося, виконає влада цю обіцянку чи ні, а про купівлю мови не велося. Вівся мирний діалог, влада пропонувала нам мирно скласти свої намети і виїхати по домівках і там чекати рішення Кабінету міністрів, але загальними зборами ми вирішили стояти до кінця»,