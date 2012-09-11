«Укрзалізниця» виділить на підготовку до зими понад 2,5 млрд гривень

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління колійного господарства Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Євген Юрковський, зокрема, для боротьби зі снігом планується підготувати 107 снігоприбиральних і 135 снігоочищувальних машин.

Крім того, для роботи в зимовий період буде підготовлено 14,33 тис. комплектів стрілочних переводів з пневмообдувом і 2,311 стрілочними переводами з електрообігрівом.

У зимовий період на залізницях вживатимуться додаткові заходи безпеки, зокрема, проводитимуться додаткові огляди і перевірки стану колій, стрілочних переводів та інженерних споруд.

Також залізниці в зимовий період забезпечать працівників колійного господарства належними побутовими умовами, зокрема, пунктами обігріву, душовими, приміщеннями для сушіння робочого одягу. Крім того, буде придбано теплий одяг і зимове спецвзуття для робітників.