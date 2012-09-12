Самозахоплення на озері виявилося складом піску

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Деснянського району, справу порушено за ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України.

Озеро «Алмазне» є об’єктом водного фонду держави та перебуває на балансі КП «Плесо». Прибережно-захисна смуга озера площею 0,6 га по вулиці Пухівській самовільно використовується для складування піску. За розрахунком Державної екологічної інспекції у м. Києві, розмір спричинених збитків становить 225 тис. грн.

Кримінальну справу для провадження досудового слідства скеровано до Деснянського райуправління міліції.

Окрім цього, прокуратура Деснянського району зобов’язала Державну екологічну інспекцію у м. Києві провести дослідження хімічного аналізу води та ґрунту в озері «Алмазне». За результатами аналізу буде встановлено показники гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у водоймі культурно-побутового використання. Після отримання висновків контролерів буде прийнято рішення відповідно до закону.