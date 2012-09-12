Присяжнюк заявив, що Україна все ж може обмежити експорт зерна

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк на прес-конференції в середу, 12 вересня.

За словами міністра, якщо експорт продовольчої пшениці досягне 4,5-5 млн. тонн, уряд може розглянути питання про доцільність введення обмежень.

«Що стосується продовольчої пшениці, то я вважаю, що після 4,5-5 млн. тонн пшениці, звичайно, ми розглядатимемо питання щодо того, як далі спільно із зернотрейдерами знайти план і торгівлі, і експорту», - сказав М.Присяжнюк.

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Він зазначив, що на сьогоднішній день підстав для обмежень експорту зерна немає.

Міністр повідомив, що Мінагропрод прогнозує експорт зерна в 2012/2013 МР в обсягу 21 млн. тонн, зокрема пшениці – 4-4,5 млн. тонн, ячменю – 3 млн. тонн і кукурудзи – 13 млн. тонн. За даними відомства, вже експортовано 1,2 млн. тонн зерна, зокрема у вересні – 0,5 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод може ввести мораторій на укладення експортних контрактів щодо пшениці після того, як її експорт в поточному МР досягне 4 млн. тонн.

Нагадаємо, зернотрейдери зобов'язалися експортувати не більш як 19,4 млн. тонн зерна в 2012/2013 МР. Упродовж 2012/2013 МР компанії можуть з України безперешкодно вивезти 4 млн. тонн пшениці, 3 млн. тонн ячменю і 12,4 млн. тонн кукурудзи.

Мінагропрод чекає, що урожай зерна цього року становитиме 46-46,5 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.