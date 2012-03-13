Азаров каже, що цього року квот на експорт зерна не буде

Уряд у 2012 році не вводитиме квоти на експорт зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з керівниками представництв іноземних компаній, які працюють в Україні.

«Ніхто ніяких квот вводити не буде», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що на сьогодні в Україні створено достатній запас продовольчої пшениці. З торішнього рекордного врожаю експортовано 13,5 мільйона тонн зерна, з них 1,5 мільйона тонн – продовольчої пшениці. Таким чином, в Україні залишається достатньо продовольчого запасу до 2013 року.

За словами М.АЗАРОВА, у 2012 р. планується зібрати середній урожай зернових, незважаючи на проблемні питання, пов'язані з погодними умовами. «Навіть якщо ми взагалі нічого не зберемо в 2012 р., а ми зберемо нормальний середній урожай, ми спокійно проживемо до врожаю 2013 року», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило прогноз експорту зерна з України у поточному маркетинговому році (МР, 1 липня 2011 р. - 30 червня 2012 р.) до 20-21 млн. тонн.

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує в поточному році урожай зернових культур на рівні 42-50 млн. тонн залежно від погодних умов.