Комуністи вимагають повернути "Молоду гвардію" в шкільну програму
13 вересня Полтавську облдержадміністрацію пікетували прихильники Компартії, вимагаючи повернення в шкільну програму вивчення роману радянського письменника Олександра Фадєєва «Молода гвардія».
Як передає кореспондент УНІАН, на акцію протесту зібралося близько ста полтавчан, вони вийшли на акцію під прапорами КПУ.
«Ми прийшли для того, щоб цей роман вивчали в школах. Діти і їхні батьки повинні його знати. Адже без історії немає держави. Цей твір виховує в дітях патріотизм», - сказав у своєму виступі один з учасників мітингу, голова громадської ради при Полтавській ОДА Володимир Голуб.
«Роман Фадєєва «Молода Гвардія» виключили з шкільної програми за часів правління Ющенка, - зазначила Світлана Шабельник, перший секретар Ленінського райкому компартії. - Ми вивчали цей твір у 5 класі».
На цю тему: Музеєм «Молодої гвардії» керуватиме місцева світська левиця (фото)
Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів України прийняв розпорядження «Про створення Організаційного комітету з підготовки і святкування 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія".