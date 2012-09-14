Комуністи вимагають повернути "Молоду гвардію" в шкільну програму

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію протесту зібралося близько ста полтавчан, вони вийшли на акцію під прапорами КПУ.

«Ми прийшли для того, щоб цей роман вивчали в школах. Діти і їхні батьки повинні його знати. Адже без історії немає держави. Цей твір виховує в дітях патріотизм», - сказав у своєму виступі один з учасників мітингу, голова громадської ради при Полтавській ОДА Володимир Голуб.

«Роман Фадєєва «Молода Гвардія» виключили з шкільної програми за часів правління Ющенка, - зазначила Світлана Шабельник, перший секретар Ленінського райкому компартії. - Ми вивчали цей твір у 5 класі».

На цю тему: Музеєм «Молодої гвардії» керуватиме місцева світська левиця (фото)

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів України прийняв розпорядження «Про створення Організаційного комітету з підготовки і святкування 70-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія".