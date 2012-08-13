Музеєм «Молодої гвардії» керуватиме місцева світська левиця (фото)

13:26, 13 серпня 2012
Суспільство
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В.о. директора музеї «Молодої гвардії» у Краснодоні (Луганська обл.) призначено Олену Чорну – місцеву «світську левицю»

Попередній директор музею залишив посаду за станом здоров’я.

Нова директор музею - дочка замісника мера

Олена Чорна, донька заступника мера, досі очолювала відділ звернення громадян Краснодонської міськради, пише Тиждень.

Вона відома також своїми відвертими фото у соцмережах та участю у пісенних конкурсах.

керуватиме музеєм
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