Музеєм «Молодої гвардії» керуватиме місцева світська левиця (фото)

В.о. директора музеї «Молодої гвардії» у Краснодоні (Луганська обл.) призначено Олену Чорну – місцеву «світську левицю»

Попередній директор музею залишив посаду за станом здоров’я. Олена Чорна, донька заступника мера, досі очолювала відділ звернення громадян Краснодонської міськради, пише Тиждень. Вона відома також своїми відвертими фото у соцмережах та участю у пісенних конкурсах.

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