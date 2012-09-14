На дні Дніпра в межах Києва лежить 10 затонулих суден

Про це УНІАН повідомили у Відділ зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва з посиланням на начальника транспортного управління прокуратури столиці Максима Гольдарба.

За його даними, на дні Дніпра в межах Києва на сьогодні лежить 10 великих затонулих суден та десятки малих плавзасобів.

«Судна роками лежать у Дніпрі, забруднюють річку і ніхто їх звідти не піднімає. Якщо у минулому році з Дніпра підняли 2 судна, то у цьому році – жодного. Ми зобов’язали комунальне підприємство «Плесо», поки ще є сприятливі природні умови, очистити Дніпро від затонулих суден», – сказав він.

М.Гольдарб нагадав, що Дніпро – це джерело питної води не тільки для киян, а й для мільйонів людей, які проживають вздовж її русла.

«Ми підняли цю проблему на загальноміський рівень та вимагаємо від органів влади та контролю, нарешті, подбати про людей та екологію навколо нас», - наголосив прокурор.