У Лозовій підірвався сапер

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

Інцидент стався на території військової частини А0829 під час проведення робіт з очищення території від боєприпасів. За попередніми даними, внаслідок вибуху артснаряду водій-сапер, старшина служби цивільного захисту 1984 року народження отримав травматичну ампутацію трьох пальців лівої руки, осколкові поранення лівої ноги та обличчя.

Нині 28-річний чоловік перебуває в лікарні.

Лозівська міжрайонна прокуратура за цим фактом порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 267 КК України (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами).

Виконуються першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та винних осіб.

Довідка УНІАН. 27 серпня 2008 року на території 61-го арсеналу Міністерства оборони поблизу міста Лозова Харківській області (військова частина А0829) сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. За межі 5-кілометрової зони було евакуйовано більш як 1,5 тис. осіб, ще близько двох тисяч залишили цю зону на власному автотранспорті, за межі 3-кілометрової зони було виведено 4600 осіб.