Перекинувся пасажирський автобус Чернівці-Донецьк: двоє загиблих, 17 травмованих

Як повідомляє прес-служба МНС України, пасажирський автобус Mersedes Benz, який належить туристичній фірмі, слідував за маршрутом Чернівці-Донецьк в бік міста Хмельницький. Під час руху автобус з’їхав з траси у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП загинуло двоє людей, а 17 чоловік з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарень міста Кам’янець-Подільський.

Всього на момент аварії в автобусі перебувало 17 пасажирів та два водії. До місця пригоди невідкладно прибули рятувальники у складі 11 чоловік на двох пожежних автомобілях, 3 карети швидкої медичної допомоги, працівники міліції та керівництво Кам’янець-Подільської райдержадміністрації.

Співробітники МНС евакуйовували постраждалих до карет швидкої медичної допомоги, відключили акумуляторну батарею від мережі автобуса, провели роботи щодо недопущення займання паливо-мастильних матеріалів та організували освітлення місця події.

За фактом подій правоохоронними органами проводиться розслідування.